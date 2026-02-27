İnatçı öksürüğü bıçak gibi kesen doğal mucize...

Havaların iyice soğumasıyla birlikte artan faranjit, larenjit ve bademcik iltihabı vakalarında, boğazdaki tahrişi gidermek için genellikle klasik bitki çaylarına başvurulur. Ancak ıhlamurun tek başına yetersiz kaldığı şiddetli öksürük krizlerinde ve "yutkunurken cam kesiği gibi acıma" durumlarında, demliğe eklenen "ayva çekirdeği" kusursuz bir bitkisel kalkan görevi görür. Ayva çekirdeğinin sıcak suyla temas ettiğinde salgıladığı yoğun jelimsi madde, tahriş olmuş dokuların üzerini adeta doğal bir yara bandı gibi kaplar.

Tıp literatüründe "müsilaj" olarak adlandırılan bu doğal jelin, boğazdaki kuruluğu anında alarak sinir uçlarındaki batma ve kaşıntı hissini (öksürük refleksini) mekanik olarak baskılar. Aynı zamanda ayva çekirdeğinde yüksek oranda bulunan amigdalin ve pektin bileşenler, ıhlamurun iltihap sökücü uçucu yağlarıyla birleştiğinde güçlü bir doku onarıcı etki yaratır. Bu sinerjik etkileşim, eczanelerde satılan pek çok yapay öksürük şurubuyla eşdeğer oranda boğazı yumuşatır.

Bu şifalı karışımın en yüksek verimi sağlaması için "parçalayarak demleme" yönteminin uygulanması gerekir. Bir fincan sıcak suyun içine bir tutam ıhlamur konulmalı; ardından çekirdeklerin içindeki şifalı özün suya tam olarak geçebilmesi için 5-6 adet ayva çekirdeği bıçakla ikiye bölünerek (veya ezilerek) fincana eklenmeli. Karışımın ağzı kapalı bir şekilde 10-15 dakika demlenmeye bırakılması önerilir. Çayın kıvamı hafifçe yoğunlaşıp kayganlaştığında süzülerek yudumlanmalı. Bu yöntem ilk fincandan itibaren boğazı yumuşatarak gece öksürüklerini bıçak gibi kestebilir.