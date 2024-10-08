Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:30

Güncelleme: 08.10.2024 - 11:30

İstanbul’da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik'in telefonunda yapılan incelemede, bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla üyesi olduğu bir grupta “incel” olarak bilinen kadın düşmanı bireylerle iletişim kurduğu belirlendi. Peki, Incel ne demek? Incel akımı nedir? Incel'ler örgütü nedir? İşte, ayrıntılar...

INCEL NEDİR?

İncel, “involuntary celibate” (zorunlu bekârlık) teriminin kısaltmasıdır. İncel terimi, cinsel ilişkilerde ve romantik ilişkilerde başarı elde edemeyen, bu durumu dışsal faktörlere atfeden erkekleri tanımlar. İncel kültürü, özellikle internet forumları ve sosyal medya platformlarında gelişmiş ve belirli bir topluluk oluşturmuştur. İncel’ler genellikle kadınlar ve toplumsal normlar hakkında olumsuz görüşlere sahip olup, cinselliği ve ilişkileri maddi veya sosyal bir başarı olarak değerlendirirler.

INCEL TERİMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

2018 yılında Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan bir kadın, BBC'ye verdiği demeçte, Involuntary Celibacy Project (İstemsiz Bekarlık Projesi) adını verdiği topluluğu, kadın ve erkeklerin sorunlarını konuştuğu "arkadaşça bir yer" olarak tanımlamıştı. Bu topluluk, Incel kısaltmasıyla anılıyor ve o dönemde, "kadın ya da erkek, yalnız olan, hiç cinsel ilişkiye girmemiş veya uzun süredir ilişkisi olmayan bireyleri" ifade ediyordu. Hatta bu topluluk aracılığıyla tanışıp evlenen bir çift bile vardı. Incel kavramı, o zamanlar yalnızlıkla başa çıkma amacı taşıyan bir grup olarak kabul ediliyordu. Geçen 30 yıla yakın sürede incel kültürü, bugün kadına nefretle özdeşleşen bir topluluğa evrildi.

INCEL AKIMI NEDİR?

İncel akımı, 2000’lerin başlarından itibaren internet ortamında kendini göstermeye başlamıştır. Bu akım, cinsel ilişki yaşamayan erkeklerin, kendilerini dışlanmış ve mağdur olarak görmelerine dayanmaktadır. İncel’ler, toplumsal normlara ve kadınlara karşı duydukları öfkeyi ve hayal kırıklığını ifade eden bir dil geliştirmiştir. İncel topluluğu, genellikle kadınlara karşı olumsuz bir tutum sergilemekte ve bu durumu "toplumun erkeklere karşı düşmanca tavrı" olarak nitelendirmektedir.

İncel kültürü, bazıları tarafından "şaka" olarak görülse de, zaman zaman ciddi bir tehdit oluşturabilecek ideolojilerle ilişkilendirilmektedir. Bu akımın bir parçası olarak bazı üyeler, cinselliğin ve romantik ilişkilerin bir hak olduğu inancını taşımakta ve bu hakların ellerinden alındığını düşünmektedir. Bu düşünceler, bazı durumlarda şiddet ve nefret söylemi ile birleşebilmektedir.

INCEL'LER ÖRGÜTÜ NEDİR?

İncel’ler örgütü, temel olarak İncel kültürünü benimsemiş bireylerin oluşturduğu sosyal medya platformları, forumlar ve çevrimiçi topluluklar üzerinden bağlantılı bir gruptur. Bu grup, üyeleri arasında dayanışma ve benzer duyguların paylaşılması amacıyla bir araya gelmektedir. İncel’ler, çoğunlukla kendilerini bir hiyerarşi içinde sınıflandırır ve birbirlerine destek verirler.

Ancak, bu topluluklar aynı zamanda bazı olumsuz etkiler yaratabilir. İncel’ler arasında, cinsiyetçilik, kadın düşmanlığı ve şiddeti teşvik eden düşünceler yaygınlaşmıştır. Özellikle bazı üyelerin radikal ideolojilere yönelmesi, bu topluluğun tehlikeli bir yönü olarak ortaya çıkmaktadır.

İncel kültürü ve onun getirdiği ideolojiler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sağlıklı ilişkiler konusunda tartışmalara neden olmuştur. İncel topluluğuna dair araştırmalar, bu gruptaki bireylerin çoğunun yalnızlık, dışlanma ve toplumsal normlara karşı duyduğu öfkeyi sıkça ifade ettiğini göstermektedir.