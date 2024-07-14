İnci Küpeli Kız tablosu kimin? İşte İnci Küpeli Kız tablosunun hikayesi...

Yayınlanma: 14.07.2024 - 16:34

Güncelleme: 14.07.2024 - 16:34

Ünlü eserlerden biri olan "İnci Küpeli Kız" tablosu, sanat dünyasında büyük bir hayranlık uyandırmıştır. 17. yüzyıl Hollanda’sında resmedilen bu başyapıt, izleyicileri büyüleyen gizemli bir portredir. Tablo, ressamın ışık ve renk kullanımındaki ustalığını sergilerken, genç kızın bakışları ve zarif duruşu izleyicilerde derin bir etki bırakır. İşte, "İnci Küpeli Kız" tablosunun tarihçesi...

İNCİ KÜPELİ KIZ TABLOSU KİMİN?

İnci Küpeli Kız, Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in başyapıtlarından biridir.

İNCİ KÜPELİ KIZ TABLOSU'NUN HİKAYESİ...

Tablo, 1902'den beri Lahey'de, Mauritshuis'te sergilenmektedir ve çeşitli edebî incelemelere konu oldu. Genellikle "kuzeyin Mona Lisa'sı" ya da "Hollandalı Mona Lisa" olarak adlandırılır. 2006'da Hollanda halkı tarafından Hollanda'nın en güzel tablosu olarak seçildi. Tabloda resmedilen kızın gerçek bir model olduğu, hatta ressamın kızı ya da bir yakını olduğu düşünülür. Eser yağlı boya ile yapıldığı için zamanla boyada çatlamalar meydana gelmiştir.

Tablonun ilk sahibinin Pieter van Ruijven olduğu düşünülür. Ancak, 1881'deki bir açık artırmaya kadar yaklaşık iki yüzyıl boyunca tablonun kimlerin eline geçtiği konusunda bilgi bulunmamaktadır. 1881'de yapılan bu açık artırmada, Arnoldus des Tombe adlı bir sanat koleksiyoncusu tabloyu günümüz parasıyla yaklaşık 250 TL’ye satın almıştır. Des Tombe, 1903'te İnci Küpeli Kız’ı ve sahibi olduğu diğer tabloları Mauritshuis Kraliyet Resim Galerisi’ne bağışlamıştır. O zamandan beri de tablo bu galerinin koleksiyonunda yer almaktadır.

İNCİ KÜPELİ KIZ TABLOSUNUN RESSAMI...

Johannes Vermeer, Hollandalı bir ressamdır. Vermeer ve tabloları hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Eser "IVMeer" şeklinde imzalanmıştır, ancak tarih atılmamıştır. Vermeer'in yaşamı ve eserleri hakkında birçok belirsizlik ve gizem bulunmaktadır.