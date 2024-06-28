Özgürlük Heykeli’nin bilinmeyen hikayesi... Gerçekte hangi renk?

Yayınlanma: 28.06.2024 - 16:19

Güncelleme: 28.06.2024 - 16:19

New York'un simgesi Özgürlük Heykeli, neredeyse 140 yıldır şehrin simgesi haline geldi, ancak çoğu kişi heykelin ilk ortaya çıktığında farklı bir renkte olduğunu yeni öğreniyor.

Özgürlük Heykeli, Roma özgürlük tanrıçasını betimleyen neoklasik bir heykel ve New York şehrinin ve hatta dünyanın en ikonik yapılarından birisi.

Bu 151.1 metrelik anıt, Fransa halkı tarafından New York'a hediye edilmiş ve 28 Ekim 1886'da dönemin New York valisi Başkan Grover Cleveland tarafından açılışı yapılmıştır.

BAŞLANGIÇTA NE RENKTİ?

Özgürlük Heykeli, başlangıçta bakır rengindeydi ve kimyasal reaksiyonlar sonucu bugünkü mavi-yeşil rengini aldı. Heykelin özgün bakır rengi, oksidasyon süreciyle yeşil bir patinaya dönüştü.

IFL Science’a göre, heykelin malzemesi önce hava ile reaksiyona girerek elektronlarını kaybetti ve mineral kuprit oluştu, bu da heykeli pembemsi kırmızı yaptı. Daha sonra, atmosferdeki su ve denizden gelen klor, bakır oksitlerle birleşerek heykelin bugün bildiğimiz cesur mavi-yeşil rengi ortaya çıkardı.

GERİ GETİRİLMESİ MÜMKÜN MÜ?

Özgürlük Heykeli üç kez restore edilmesine rağmen, doğal bakır rengine geri döndürülmedi. Bazı Amerikalılar bu durumu değiştirmek istiyor.

Blogger Scott Alexander, ABD başkanı olsaydı heykelin bakır rengini geri getireceğini ve her yıl temizleyerek parlak altın renginde tutacağını iddia etti.

Ancak, sosyal medyada bazı kullanıcılar bu fikri desteklerken, bazıları heykelin mevcut yeşil renginin özgün olduğunu düşündü. Bir Facebook kullanıcısı, "Bu noktada yeşil onun rengi" diyerek projeye harcanacak paranın daha önemli bir şeye kullanılmasını önerdi.

Başka bir kullanıcı ise oksidasyon sürecinin ortasındaki heykelin nasıl göründüğünü merak ettiğini belirtti ve "Muhtemelen tamamen yeşile dönmeden önce korkunç görünüyordu" yorumunu yaptı.