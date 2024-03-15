İnci Taneleri son bölümüyle reytinglerde zirvenin sahibi oldu

Azem gördüğü rüyadan sonra oğlu Cihan’ın tüm reddedişlerine rağmen bir kez daha oğlunu ziyaret etti. Başlarda babası ile konuşmak istemeyen Cihan, gerçekleri duymak pahasına babasının bu ısrarına boyun eğdi. Azem Cihan’a birlikte annesinin mezarına ziyarete gitmek istediğini, sonrasında da ablası Nehir'i bulmak için çabalayacaklarını söyledi. Cihan, babasına annesini kimin öldürdüğünü sorunca Azem 'Ablanı bulacağız, sen, ben, o üçümüz oturacağız. O gün ben size her şeyi anlatacağım ama o günden önce sorma bana, anlatamam" cevabını verdi.

Gözyaşları içinde babasını dinleyen Cihan babasının "Çok uzun zaman sonra sana sarılmama izin verir misin?" sorusu karşısında ona izin verdi. Baba oğul yıllar sonra sarılarak hasret giderdi. Sosyal medyada da çok konuşulan bu sahneler izleyicinin yüreğine dokundu.