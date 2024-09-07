İnci Taneleri'nin ekrana dönüş tarihi belli oldu

İnci Taneleri dizisinin ikinci sezon ilk tanıtımı seyirciyle buluştu. Dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 3 Ekim Perşembe akşamı sezonu açması planlanıyor.

İnci Taneleri'nin ekrana dönüş tarihi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 20:40

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan‘ın yazıp başrolünü oynadığı dizisinin tanıtımında Azem’in neden hapishaneye döndüğü ve ‘İnci Taneleri’ kitabında yazanlar yakında yanıt bulacak.

Şenol Sönmez‘in yönettiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor.

3 EKİM'DE SEZONU AÇMASI BEKLENİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 3 Ekim Perşembe akşamı sezonu açması planlanıyor. Diziye ayrıca Bestemsu Özdemir ve Aytek Şayan da katılacak.


Etiketler: #İnci Taneleri #Yılmaz Erdoğan #yeni sezon

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