Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:49

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:49

Yaz aylarının devam edişiyle birçok televizyon dizisi sezon finaline girdi. "Bahar," "İnci Taneleri," "Kızılcık Şerbeti," "Yalı Çapkını," "Kızıl Goncalar" dizilerinin yeni sezonları izleyecileri tarafından merakla bekleniyor. Peki, Televizyon diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, İnci Taneleri, Yalı Çapkını, Kızıl Goncalar hangi tarihte başlayacak?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yılki yaz sezonunda da televizyon dizileri sezon finali yaptı.

Televizyon dizileri Temmuz ve Ağustos aylarında ekrana gelmiyor. Dizilerin yeni bölümleri, geçtiğimiz yıllara bakıldığında Eylül ayında yayınlanmaya başlayacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin yayın tarihleri belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.



