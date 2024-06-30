Melek Baykal, 'İnci Taneleri'nin kadrosuna katılıyor

Cennet Mahallesi dizisinde Pembe rolüyle çok sevilen oyuncu Melek Baykal, reyting rekoru kıran İnci Taneleri'nin kadrosuna dahil oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 14:35
Melek Baykal, 'İnci Taneleri'nin kadrosuna katılıyor
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Kanal D'de ekrana gelen Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisinin kadrosu genişliyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Cihan Kubilay gibi isimlerin yer aldığı dizide Melek Baykal yer alacak.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü oyuncu Baykal, bir zamanlar pavyonda çalışan, yıllar sonra da pavyon sahibi bir kadını canlandıracak. Usta oyuncu, kısa bir süre önce "Ekrana döneceksem içime sinen bir iş olmalı. Her şey para değil" demişti. 69 yaşındaki Melek Baykal son olarak Şevval Sam ve Caner Cindoruk ile Yandaki Oda dizisinde başrolü paylaşmıştı.


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