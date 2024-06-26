Yayınlanma: 26.06.2024 - 15:52

Güncelleme: 26.06.2024 - 15:52

Haziran ayının sonlarına gelinirken, her yıl bu ayda gerçekleşen Inditex indirimi 2024 için gözler markalardan yapılan açıklamalara çevrildi. Peki, Inditex indirimi ne zaman? Inditex indirimi başladı mı?

INDITEX İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Inditex’in bu yılki indirimi 26 Haziran Çarşamba günü başlayacak. İndirim saatleri, oranları ve indirime girecek ürünler mağazalara ve stok durumuna göre değişiyor. yüzde 70’e varan indirimli ürünler hem mağazada hem

INDITEX NEDİR?

Inditex (Industria de Diseño Textil Sociedad Anónima), 1963 yılında tekstil ürünleri üreticisi olarak moda endüstrisine girmiştir