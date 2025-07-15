İngiltere'de çığır açan keşif: Tip 1 diyabeti yıllarca öteliyor

Tip 1 diyabet teşhisi konmadan önce uygulanabilen yeni bir ilaç, hastalığın ilerlemesini yavaşlatarak insülin tedavisine başlanmasını yıllarca geciktirebilir. ABD’de onay almasının ardından İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından denemelerine başlanan teplizumab, bağışıklık sisteminin yanlış hedef aldığı pankreas hücrelerini korumayı amaçlıyor.

TİP 1 DİYABET NEDİR VE NASIL GELİŞİR?

Tip 1 diyabet, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla pankreasta insülin üreten hücreleri yok etmesiyle ortaya çıkar. Bu durum, vücudun kan şekeri düzeylerini düzenleme yeteneğini bozar ve zamanla günlük insülin ihtiyacı doğar. Şiddetli kan şekeri dalgalanmaları ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabilir. Günümüzde hastalar hayat boyu insülin enjeksiyonlarına bağlı yaşamak zorunda kalırken, yeni ilaç teplizumab bu döngüyü kırma potansiyeline sahip.

TEPLİZUMAB NASIL ÇALIŞIYOR?

Teplizumab, bağışıklık sistemini yeniden eğiterek pankreasın beta hücrelerine yapılan saldırıyı durdurmayı hedefliyor. Bu sayede hastalığın ilerleyişi yavaşlıyor ve insüline başlama süresi ortalama üç yıl ertelenebiliyor. Ancak ilaç yalnızca diyabetin ilk evresinde, yani semptomlar ortaya çıkmadan önce etkili oluyor. ABD’de onay alan ilaç, İngiltere’de henüz sınırlı sayıda hasta üzerinde deneme aşamasında.

BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?

Exeter Üniversitesi’nden Diyabet Uzmanı Dr. Nick Thomas, “Bu tedavi, tip 1 diyabeti yönetme biçimimizi kökten değiştirebilir. Artık hastalık ilerlemeden, bağışıklık sürecine müdahale etme şansımız var” dedi. Teplizumab’ın özellikle yetişkinlerde de etkili olabileceğini belirten Thomas, ileride birçok hastanın insüline hiç ihtiyaç duymayabileceğini söylüyor.