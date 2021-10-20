İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ’yılın yaşlısı’ ödülünü reddetti: "İnsanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor"
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, insanın hissettiği yaşta olduğuna inandığını belirterek ilgili kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle bir dergi tarafından verilen ’yılın yaşlısı’ ödülünü geri çevirdi.
İngiltere’de "The Oldie" dergisi tarafından her yıl önemli yaşlı insanların başarılarını kutlamak için verilen "yılın yaşlısı" ödülüne bu yıl Kraliçe II. Elizabeth layık görüldü. Ancak 95 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, ödülü reddetti.
Kraliçenin Özel Sekreter Yardımcısı Tom Laing-Baker tarafından dergiye gönderilen mektupta, "Majesteleri insanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor. Bu nedenle ödülü kabul edebilmek için ilgili kriterleri karşıladığını düşünmüyor ve daha değerli bir alıcı bulacağınızı umuyor" ifadeleri kullanıldı.
Kraliçenin Nisan ayında hayatını kaybeden eşi Prens Philip, söz konusu ödülü 2011 yılında 90 yaşındayken almıştı.
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