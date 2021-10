Salatasında ölü salyangoz bulan Kraliçe'nin mutfak personeline gönderdiği not ortaya çıktı

17 Ekim 2021 Pazar, 17:10

Kraliçe II. Elizabeth mizah anlayışına sahip olmasıyla biliniyor ve hükümdar başka türlü ciddi olacak durumlara komedi katmaya sıklıkla zaman buluyor.

Eski bir Kraliyet çalışanına göre bu, Kraliçe'nin yemek tabağında ölü bir salyangoz bulunması gibi şoke edici durumlarda bile geçerli. Hükümdarın eski çalışanı, 95 yaşındaki Kraliçe'nin söz konusu hayvanı bulduğunda verdiği eğlenceli tepkiyi hatırlattı.

Kraliçe için çalışan eski Kraliyet hizmetkarı Charles Oliver bu hikayeyi Dinner at Buckingham Palace (Buckingham Sarayı'nda Akşam Yemeği) adlı kitabında anlattı. Oliver kitapta ilk olarak Kraliçe'nin ve merhum eşi Prens Philip'in yemeklerini yerken genellikle not defterlerinin yanında olduğunu ve bunu yemekleriyle ilgili daha sonra mutfağa gönderilecek notlar almak için kullanabildiklerini belirtti.

Oliver'ın anlatımına göre, salatasında salyangoz bulduğunda Kraliçe, Kraliyet şeflerine not göndermeye karar verdi ve bu noktada yakınlardaki defter işe yaradı.

Oliver kitabında, "Uşaklar bir keresinde yırtık bir not sayfasında ölü bir salyangoz buldu" diye yazdı ve hükümdarın ölü hayvanın yanına, "Bunu salatamda buldum, bunu yiyebilir miydiniz?" diye yazdığını ekledi.

Independent Türkçe'nin Cosmopolitan'dan aktardığı habere göre Long Live The Queen: 23 Rules for Living from Britain’s Longest-Reigning Monarch (Çok Yaşa Kraliçe: Britanya'nın En Uzun Süre Hüküm Süren Hükümdarı'ndan Yaşam İçin 23 Kural) kitabında Kraliçe'nin söz konusu hayvanı bulduğu o "garip anı" betimleyen Britanyalı kültür araştırmacısı Bryan Kozlowski de olayı daha sonra aktardı.

Bu unutulmaz anın haricinde Oliver, Kraliçe'nin not defterinin "yemek konusunda titiz olmaması" nedeniyle çoğunlukla boş kaldığını iddia etti.

Bununla birlikte eski Kraliyet çalışanı, Kraliçe Elizabeth'in yemekte misafir ağırlarken not defteri kullandığını çünkü bunun mutfak personeli ileride kaynak olarak kullanabilsin diye misafirlerinin yemeklerle ilgili beğendiği ve beğenmedikleri hakkında kolayca notlar almasına olanak tanıdığını belirtti.

Oliver, "Kraliçe ileride başvurmak üzere ihtiyatlı bir not düşecektir" diye yazdı.

Mutfak bu notu gereğince kaydeder ve not, misafir tekrar gelirse hatırlanır.

Az rastlanır salyangoz dışında Kraliçe genelde nispeten sade yemekler yemeyi seviyor. Kraliyet biyografisi yazarı Katie Nicholl'ın söylediğine göre Kraliçe'nin kahvaltısı "sade bir fincan çay ve bisküvi, ardından bir kase mısır gevreğinden" oluşurken Kraliçe'nin eski şefi Darren McGrady'ye göre öğle yemeği genellikle iyi pişmiş ıspanaklı veya kabaklı ızgara balıktan oluşuyor.