'İnleyen Nağmeler', 'Gizli Aşk Bu', 'Hasretim Sana'... Ünlü besteci Zeynettin Maraş yaşamını yitirdi
'Gizli Aşk Bu' ve 'İnleyen Nağmeler'in de aralarında bulunduğu çok sayıda parçayı kaleme alan ünlü besteci Zeynettin Maraş hayatını kaybetti.
Ünlü besteci Zeynettin Maraş, 95 yaşında yaşamını yitirdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, sanatçı Canan Karadeniz sosyal medya hesabında yaptığı, paylaşımda, “Çok değerli duayen bestekarımız Zeynettin Maraş hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesinin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Işıklarda uyusun” Maraş’ın vefat ettiğini duyurdu.
Ardından unutulmaz eserler bırakan Maraş’ın cenazesi, 25 Eylül’de Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kocatepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ZEYNETTİN MARAŞ KİMDİR?
İstanbul Suadiye’de 1927’de dünyaya gelen Zeynettin Maraş, İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gürmeriç, Mesut Cemil, Nevzat Atlığ, Refik Fersan ve Şerif Muhiddin Targan’dan dersler aldı.
Sözleri Necla Tarzi’ye ait olan ‘Gözyaşlarımı Derdime Derman Ettiğim Akşam’ isimli ilk bestesini 1949’da Ankara Radyosu’nda o yılların ses sanatçısı Muzaffer İlkar okudu.
‘İnleyen Nağmeler’ bestesiyle 1966’da büyük bir çıkış yapan usta bestekar, ‘Gizli Aşk Bu’, ‘Hasretim Sana’ ve sözleri Onur Akay’a ait ‘Seni Beklerken’ isimli besteleriyle tanındı.
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