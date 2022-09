Sinemanın kötü adamı Henry Silva 95 yaşında yaşamını yitirdi

17 Eylül 2022 Cumartesi, 14:41

Frank Sinatra'nın oynadığı The Manchurian Candidate ve orijinal Ocean's 11 filmiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Henry Silva, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Silva'nın doğal nedenlerden dolayı Woodland Hill'deki bir hastanede hayatını kaybetti.

HENRY SILVA KİMDİR?

15 Eylül 1926 tarihinde Brooklyn'de doğan Silva, oyunculuğa 1953'te Broadway'de Camino Real rolüyle başlamıştı. Daha sonra Actors Studio'ya katıldı. Aralarında Ben Gazzara, Shelley Winters ve Anthony Franciosa'nın da olduğu efsane isimlerle sınıf arkadaşıydı.



50 yıllık kariyerinde 130'dan fazla film ve dizide oynayan Silva'nın rol aldığı yapımlar arasında Gregory Peck ile oynadığı The Bravados, Jerry Lewis'le rol aldığı Cinderfella, Buck Rogers in the 25th Century, Charles Bronson'un başrolünde oynadığı Love and Bullets, Sharky's Machine, Cannonball, Warren Beatty'li Dick Tracy, Steven Seagal'ın ilk filmi Aboe The Law, Jim Jarmusch'un Ghost Dog: The Way of the Samurai with Forest Whitaker öne çıkıyor.

Akıcı olarak İspanyolca ve İtalyanca konuşabilen Henry Silva, Hollywood dışında Avrupa sinemasında da yer almıştı. The Return of Mr. Moto, The Hills Run Red, Frame Up, Probability Zero, The Italian Connection, The Boss, Kidnap ve Weapons of Death, Silva'nın Avrupa'da oynadığı filmler arasında yer alıyor.

Televizyonda ise onu Hawaii Five-O, Görevimiz Tehlike, Alfred Hitchcock Presents, The Outer Limits, Dr. Kildare, Wagon Train gibi diziler oynadı.

1963 yapılım Johnny Cool, Henry Silva için dönüm noktası oldu. Buradaki performansı büyük dikkat çekti. Ancak onun kariyer rolü politik gerilim filmi The Manchurian Candidate'teki çifte ajan Chunjin karakteri oldu. Silva en vurucu sahnede Frank Sinatra'nın canlandırdığı Marco'dan 90 saniye boyunca dayak yiyordu. Çok ses getiren filmde ünlü oyuncu Angela Lansbury de rol almıştı.

Frank Silva 1990'lı yıllarda ayrıca birçok animasyon serisinde seslendirme yaptı. Filmlerinde ise daha çok kötü adam rollerini oynadı.