İnsan atalarının beslenme alışkanlıkları: Evrim tarihinde 3.5 milyon yıllık vegan diyet

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:41

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:41

İnsan atalarının beslenme alışkanlıkları, evrimin en kritik noktalarından biri olarak kabul edilir. Max Planck Kimya Enstitüsü ve Wits Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, 3.5 milyon yıl önce yaşayan Australopithecus türünün büyük ölçüde bitkisel bir diyetle beslendiğini ortaya koydu.

DİŞ MİNELERİ EVRİMSEL DİYETİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Araştırma, Güney Afrika’daki Sterkfontein mağaralarında bulunan Australopithecus fosillerinin diş mineleri üzerinde gerçekleştirildi. Diş minesi, memelilerin vücutlarında en sert doku olması nedeniyle milyonlarca yıl boyunca beslenme alışkanlıklarının izlerini koruyabiliyor.

Araştırmacılar, azot izotoplarının farklı versiyonlarını inceleyerek Australopithecus’un beslenme zincirindeki yerini tespit etti. Çalışmada, 15N ve 14N izotop oranları kullanılarak bu hominin türünün neredeyse tamamen bitki bazlı bir diyetle beslendiği bulundu.

ET TÜKETİMİNİN KANITI YOK

Araştırmanın dikkat çeken noktası, Australopithecus’un diyetinde ete dair bir iz bulunmamasıydı. Diş minesi analizleri, bu türün geniş bir bitki yelpazesiyle beslendiğini gösterdi.

Ara sıra yumurta ya da termit tüketmiş olsalar da diyetleri büyük ölçüde vegan özellikler taşıyordu. Bu bulgular, et tüketiminin insan evrimi üzerindeki etkisini anlamada önemli bir soruyu beraberinde getiriyor: Et tüketimi ne zaman ve nasıl başladı?

YENİ YÖNTEMLER EVRİME IŞIK TUTUYOR

Max Planck Kimya Enstitüsü’nden araştırma lideri Tina Lüdecke, geliştirdikleri yeni bir teknik sayesinde milyonlarca yıllık fosillerde azot izotop oranlarını analiz edebildiklerini belirtti. Bu yöntem, modern insanın evrimsel süreçteki beslenme alışkanlıklarını daha iyi anlamak için yeni kapılar aralıyor. Lüdecke ve ekibi, bu yöntemi kullanarak et tüketiminin homininlerin beyin hacmini artırıp artırmadığını ve evrimsel gelişime nasıl katkı sağladığını araştırmayı planlıyor.