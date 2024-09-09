İnsan kaçakçılığıyla gündeme gelmişti: Sosyal medya fenomeni Andrew Tate’e yeni tecavüz suçlamaları

Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:32

Güncelleme: 09.09.2024 - 09:32

İki İngiliz kadın, sosyal medya fenomeni Andrew Tate tarafından tecavüze uğradıklarını BBC'ye anlattı. Ayrıca BBC Panorama programına konuşan başka bir kadın da ilk kez Tate’in kardeşi Tristan Tate’e tecavüz suçlamasında bulundu. 37 yaşındaki Andrew Tate ve 36 yaşındaki kardeşi Tristan Tate, şu anda Romanya’da insan kaçakçılığı ve kadınları cinsel istismar amaçlı bir organizasyon kurmakla suçlanıyor. Andrew Tate’e ayrıca Romanya’da tecavüz suçlaması da yöneltiliyor.

Eğer suçlu bulunurlarsa, her iki kardeş de 10 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Savcılar, mevcut suçlamaların yanı sıra reşit olmayan kişilerle cinsel ilişkiye girme ve bu kişilere yönelik insan kaçakçılığı yapma suçlamalarını da yöneltiyor. Tate kardeşler, toplamda 34 kadını bu şekilde istismar etmekle suçlanıyor.

BBC’ye konuşan ve Romanya’daki davayla ilgisi olmayan iki İngiliz kadın, Andrew Tate’i Londra yakınlarındaki Luton'da yaşadığı dönemde tecavüz ve cinsel şiddetle suçladı. İddialar en az 10 yıl öncesine dayanıyor. Ayrıca bir başka İngiliz kadın, Tristan Tate’in kendisine tecavüz ettiğini ve olay sırasında boğazını sıktığını belirtti.

"Anna" (gerçek ismi değil) adlı bir kadın, 2013 yılında Andrew Tate ile birkaç kez görüştüğünü ve bir defasında Tate’in evine gittiğini söyledi. Olayı şöyle anlattı:

"Beni öpmeye başladı. Sonra tavana bakarak, 'Sana tecavüz edip etmeme konusunda kendimle çelişki yaşıyorum.' dedi. Bir anda boğazımdan yakaladı, yatağın arkasına çarptı ve çok sert bir şekilde boğazımı sıkmaya başladı."

Tate kardeşler, bu suçlamalara karşı suçsuz olduklarını savunmaya devam ediyor.