Yayınlanma: 13.03.2024 - 19:16

Güncelleme: 13.03.2024 - 19:16

Son dönemde sosyal medyadaki çeşitli videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Andrew Tate gözaltı kararıyla güdeme geldi. Peki, Andrew Tate kimdir? Andrew Tate kaç yaşında, nereli?

ANDREW TATE KİMDİR?

Emory Andrew Tate 1 Aralık 1986'da dünyaya geldi. Aslen İngiliz-Amerikan olan Tate kick boksçu olarak kariyerine başladı. 3 kez ISKA dünya şampiyonu ve Enfusion şampiyonudur. Washington DC'de doğdu ve dört yaşına kadar orada yaşayıp sonra İngiltere'ye taşındı, emekli olana kadar İngiltere'nin Luton kentinde boks yaptı. Tate, boksa dönüşünü 2020'nin Şubat ayında şu anda ikamet ettiği Romanya'nın Bükreş kentinde yaptı.