İnsanlara zamanı satarak geçinen bir aile: Belville ailesi

Greenwich Time Lady olarak da bilinen Elizabeth Ruth Naomi Belville , Londra'da annesi Maria Elizabeth ve babası John Henry, o zamanlar insanları sattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:58
İnsanlara zamanı satarak geçinen bir aile: Belville ailesi
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Zaman, 1940 yılına kadar satın alınabilen bir üründü. John Henry Belville, 1836 yılında 200 müşteriye servis sağlayan bir işletme kurdu. Her sabah çalıştığı Greenwich Gözlemevi'ne gidip saatini "Greenwich MeanTime"a (GMT) göre ayarlar ve arabasına binip tek tek kendisinden hizmet satın alan müşterilerine gidip onların saatlerini bu saate göre ayarladı. 

Ruth Belville’in babası John Henry, 1856’daki ölümüne dek bu işe devam etti. John Henry’nin eşi Maria Belville ise eşinin ölümünün ardından 1892’de 80’li yaşlarında emekli olana kadar işine devam etti. Daha sonra işi kızları Ruth Belville devraldı.

Ruth Belville, işine 1940’a kadar devam etti. Hatta Belville, bu işten 80’li yaşlarındayken emekli oldu. Fakat 86 yaşındayken bile evinden yaklaşık on iki mil uzaklıkta yolu yürüyebiliyor ve sabah 9’da Gözlemevi’ne gidebiliyordu. Zamanı satan kadın Ruth Belville, 89 yaşında bir daha açmamak üzere hayata gözlerini yumdu


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