İnsanların hâlâ yaşadığı dünyanın en eski şehirleri

Bir şehir düşünün: Aynı sokaklarda hem Tunç Çağı insanlarının ayak izleri hem de bugünün adımları var. Evlerin altında antik kalıntılar, pazar yerlerinde ise modern hayat akıyor. Dünyanın bazı şehirleri, yalnızca “tarihi” olmakla kalmıyor; binlerce yıldır kesintisiz şekilde yaşamaya devam ediyor. İşte insanların hâlâ yaşadığı, dünyanın en eski şehirleri....

ŞAM, SURİYE

Yaklaşık 11.000 yıllık geçmişiyle Şam, dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri kabul ediliyor. Emevi Camii, dar sokaklar, avlulu evler… Şehir, Roma’dan Osmanlı’ya kadar sayısız medeniyetin izlerini taşıyor. Tüm zorluklara rağmen Şam’da hayat sürüyor; bu da onu yalnızca tarihi değil, aynı zamanda dirençli bir şehir yapıyor.

ERİHA (JERİCHO), FİLİSTİN

Arkeolojik bulgulara göre Eriha’nın geçmişi 10.000 yılın üzerine çıkıyor. İnsanlığın tarıma geçtiği ilk dönemlere tanıklık eden bu şehir, dünyanın en eski surlarına da ev sahipliği yapıyor. Bugün hâlâ binlerce insanın yaşadığı Eriha, medeniyetin başlangıç noktalarından biri.

BYBLOS, LÜBNAN

Fenikelilerin önemli liman kentlerinden biri olan Byblos, yaklaşık 7.000 yıldır kesintisiz yerleşime açık. Adını papirüsten alan bu şehir, yazının ve ticaretin yayılmasında kilit rol oynadı. Antik limanı, tapınakları ve kaleleriyle geçmiş, bugünün içine karışmış durumda.

HALEP, SURİYE

Yaklaşık 6.000 yıllık geçmişiyle Halep, tarih boyunca ticaret yollarının kesişme noktası oldu. Ünlü Halep Kalesi, şehrin merkezinde hâlâ dimdik ayakta. Savaşın yarattığı tahribata rağmen, şehir yaşamaya devam ediyor ve tarihsel sürekliliğini koruyor.

ATİNA, YUNANİSTAN

Atina, yaklaşık 3.400 yıldır kesintisiz olarak yerleşim görüyor. Demokrasi, felsefe ve sanatın beşiği olarak kabul edilen şehir, antik dünyayla modern yaşamın iç içe geçtiği nadir örneklerden biri. Akropolis’in gölgesinde kahve içmek, zamanın katmanlarını aynı anda hissettiren bir deneyim sunuyor.

İSTANBUL, TÜRKİYE

Yaklaşık 2.700 yıllık geçmişiyle İstanbul, Roma, Bizans ve Osmanlı’ya başkentlik yapmış eşsiz bir şehir. Antik Byzantion’dan bugünün metropolüne uzanan bu kesintisiz yaşam, kenti yalnızca bir tarih sahnesi değil, yaşayan bir uygarlık mirası haline getiriyor. Her semt, başka bir çağın izini taşıyor.