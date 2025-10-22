İnsanlık Güneş enerjisini geride bıraktı: Bilim Güneş'ten daha sıcak mikro motor üretti

İngiltere’deki King’s College London araştırmacıları, dünyada eşi görülmemiş bir deneyle Güneş’in çekirdeğinden daha sıcak bir mikroskobik motor inşa etti. Sadece tek bir parçacıktan oluşan bu sistem, insan saç telinden binlerce kat küçük olmasına rağmen sıcaklığı milyonlarca dereceye ulaşabiliyor. Bilim insanları, bu deneyle fiziğin en temel yasalarından biri olan termodinamiği sınırlarına kadar zorladıklarını söylüyor.

GÜNEŞ’TEN SICAK MİKRO MOTOR

Geliştirilen motor, otomobillerdeki veya makinelerdeki motorlara benzemiyor. Araştırmacıların kullandığı sistem, “Paul Tuzağı” (Paul Trap) adı verilen elektrik alanında askıda duran tek bir mikroskobik parçacıktan oluşuyor.

Bu parçacığa uygulanan özel voltaj sayesinde, parçacığın sıcaklığı rekor seviyelere çıkarıldı hatta Güneş’in merkezinden daha sıcak bir noktaya ulaşıldı. Çalışmanın dikkat çekici yönü ise, bu parçacığın her zaman fizik kurallarına uygun davranmaması. Normalde bir nesneye ısı verildiğinde sıcaklığının artması beklenirken, bu mikroskobik motor bazen ısıtıldıkça soğudu. Bu paradoksal davranışın nedeni, atomik ölçekteki mikrofluktuasyonlar yani rastlantısal enerji dalgalanmaları. Normal koşullarda önemsiz olan bu titreşimler, mikro dünyada enerjinin nasıl hareket ettiğini kökten değiştiriyor.

PROTEİN KATLANMASININ SIRRINA IŞIK TUTABİLİR

King’s College ekibi, bu keşfin sadece fizik değil, biyoloji için de büyük bir adım olduğunu vurguluyor. Araştırmacılar, bu mikroskobik motorun proteinlerin nasıl katlandığı sorusuna ışık tutabileceğini belirtiyor.

Proteinler, vücudumuzdaki neredeyse her sürecin temelini oluşturuyor besin sindiriminden bağışıklık sistemine kadar. Ancak bir proteinin doğru şekilde katlanmaması Alzheimer, Parkinson ve bazı kanser türleri gibi hastalıklara yol açabiliyor.

FİZİKTEN TIPA, ATOMDAN İNSAN SAĞLIĞINA

Araştırmanın en dikkat çekici yönü, atom düzeyinde elde edilen bir fiziksel bulgunun insan sağlığına uzanan bir köprü kurması. Bilim insanları, enerji transferinin bu kadar küçük sistemlerde nasıl çalıştığını çözerek gelecekte daha hassas nanomakineler, ilaç taşıyıcı sistemler ve biyolojik motorlar tasarlayabileceklerini öngörüyor.