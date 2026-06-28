Instagram’dan yeni özellik: Algoritma artık kontrol edilebilecek

Instagram, içerik öneri sistemini daha şeffaf ve kullanıcı odaklı hale getirmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platformun Başkanı Adam Mosseri'nin açıkladığı "Your Algorithm" özelliği, kullanıcıların algoritmanın çalışma biçimine daha fazla müdahale edebilmesini amaçlıyor.

İlk kez geçtiğimiz yıl sınırlı bir kullanıcı grubunda test edilen özellik, önümüzdeki dönemde Instagram'ın farklı bölümlerine yaygınlaştırılacak.

İLGİ ALANLARI KULLANICI TARAFINDAN DÜZENLENEBİLECEK

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, ana akışta aşağı kaydırdıklarında ilgi alanlarını düzenleyebilecekleri bir menüye erişebilecek. Bu sayede görmek istedikleri konuları öne çıkarabilecek, ilgilenmedikleri içeriklerin ise karşılarına daha az çıkmasını sağlayabilecek.

Benzer seçeneklerin Reels bölümüne de eklenmesi planlanıyor. Kullanıcılar belirli türde videoları daha sık ya da daha seyrek görmeyi tercih edebilecek.

ÖNERİLEN İÇERİKLERE YÖNELİK ELEŞTİRİLERE YANIT

Instagram'ın bu adımı, özellikle takip edilmeyen hesaplardan gelen öneri içeriklerin fazlalığına yönelik kullanıcı eleştirilerinin ardından geldi.

Adam Mosseri'ye iletilen geri bildirimlerde birçok kullanıcının, ana akışında ağırlıklı olarak takip ettiği hesapların paylaşımlarını görmek istediği belirtilmişti. Yeni özellik, algoritmanın öneri sistemini tamamen kaldırmasa da kullanıcıların içerik akışı üzerindeki kontrolünü artırmayı hedefliyor.

ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA

Instagram, yeni araçların bir bölümünü şu anda sınırlı sayıdaki kullanıcıyla test ediyor. Başarılı bulunan özelliklerin önümüzdeki aylarda daha geniş kitlelere sunulması planlanırken, bazı araçların ise test sonuçlarına göre kullanıma alınmaması da ihtimaller arasında yer alıyor.