Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı

10 Aralık 2021 Cuma, 10:12

Şimdilerde FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey'de 'Azra' kararkterine hayat veren Gökçe Bahadır'ın, koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Azra karakterine hayat veren Gökçe Bahadır’ın rutin kontroller sırasında testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı.

Bahadır'ın sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edildi. Evinde karantinada olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili henüz bir paylaşımda bulunmadı.

Bahadır son olarak Altın Kelebek Ödül Töreni’ne katılmıştı.

FOX TV PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Son olarak, FOX TV yaptığı açıklamada salı akşamları yayınladığı MF Yapım imzalı 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelmeyeceğini de duyurmuştu.

FOX yönetimi, "Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her salı buluşmak üzere" mesajını yayınlamıştı.