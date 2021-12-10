Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı
Son olarak FOX TV, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinin setteki Covid-19 vakası sebebiyle gelecek hafta ekrana gelmeyeceğini açıklamıştı. O ismin, ünlü oyuncu Gökçe Bahadır olduğu iddia edildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinada olan Bahadır'ın sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu bildirildi.
Şimdilerde FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey'de 'Azra' kararkterine hayat veren Gökçe Bahadır'ın, koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Azra karakterine hayat veren Gökçe Bahadır’ın rutin kontroller sırasında testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı.
Bahadır'ın sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edildi. Evinde karantinada olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili henüz bir paylaşımda bulunmadı.
Bahadır son olarak Altın Kelebek Ödül Töreni’ne katılmıştı.
FOX TV PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Son olarak, FOX TV yaptığı açıklamada salı akşamları yayınladığı MF Yapım imzalı 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelmeyeceğini de duyurmuştu.
FOX yönetimi, "Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her salı buluşmak üzere" mesajını yayınlamıştı.
Video Haberler
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücrette 'teklif' tartışması
- Kaçak yurtta başı kesilen öğrenci toprağa verildi
- Hakan Ural'ın sözleri tepki çekti
- TİSK'in asgari ücret teklifine tepki yağdı!
- Süleyman Soylu'ya dair vahim iddialar
- Ceren Damar'ın babasına tehdit: Bitmedi daha
- Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon güçleri çekildi
- Nebati'nin mağazalarında neler oluyor?
- Emniyet'te 'Mücahit Birinci' operasyonu
- Erdoğan'dan partisine 'Kılıçdaroğlu' fırçası