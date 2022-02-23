Instagram minimum günlük zaman sınırını artırdı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 15:38

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bir süredir kullanıcıların bu platformu ne kadar süreyle kullandığını odaklanmış durumda. Geliştiriciler, süreç içerisinde uygulamaya günlük sınır getirme ve uzun süreli kullanımlarda kullanıcıyı mola vermeye davet eden bildirimler gibi özellikler yayınladı.

Son olarak WebTekno'da yer alan habere göre; şimdi günlük sınır ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Instagram'da yer alan günlük kullanım sınırı özelliği, daha önceki süreçte 5 dakikadan başlıyor ve düzenli olarak artıyordu.

Ancak an itibarıyla bu durum değişmiş durumda. "Hareketlerin" menüsüne girdikten sonra sırasıyla "Geçirilen süre" ve "Günlük zaman sınırı ayarla" menülerine giriş yapan kullanıcılar, artık 30 dakika ila 3 saat aralığında tercihlerde bulunabiliyorlar.

Yapılan düzenleme ile günlük Instagram kullanım sınırınızı 30 ya da 45 dakika ile 1,2 veya 3 saat olarak belirleyebileceksiniz.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Instagram, neden böyle bir şey yaptığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak yeni zaman seçenekleri kullanıcılar için biraz avantajlı olacak gibi görünüyor. Günlük 5 dakika kullanım sınırı, internet hızının düşük olduğu ülkelerde pek de kullanışlı değil.

Son olarak; platform 'hikaye beğenme' özelliğini tüm kullanıcılara açmıştı.