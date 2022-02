Instagram'ın sevilen özelliği YouTube'a geldi

Popüler video paylaşım sitesi YouTube'da artık her içerik üreticisi canlı yayın yapabiliyor. Bir kanal canlı yayına geçtiğinde abonelerini bildirim göndererek haberdar edebiliyor. Ancak bildirimlerin çalışmadığı zamanlarda ise hangi kanalın yayın yaptığını takip etmek zor oluyor. Google kullanıcıları bu dertten kurtaracak bir yeniliğe imza attı.

ShiftDelete'in haberine göre YouTube’un Baş Ürün Sorumlusu (CPO) Neal Mohan, “Kullanıcılarımızın YouTube’da canlı yayınları bulmasını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz” dedi. Bu bağlamda Mohan, artık canlı yayın yapmakta olan kanalların profil fotoğrafının etrafında kırmızı bir halka olacağını duyurdu.

Really focused making it easier for users to find livestreams on @YouTube so we're rolling out the Live rings feature on mobile! @YouTubeCreators streaming live will now have a ring around the channel avatar & clicking on the avatar will take you directly to the livestream. pic.twitter.com/QylUbpktum