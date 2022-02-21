Instagram'ın sevilen özelliği YouTube'a geldi
Çevrim içi video paylaşım sitesi ve sosyal medya platformu YouTube, canlı yayında olan kanalların bulunmasını kolaylaştıracak yeni özelliğini duyurdu. Bu bağlamda, artık canlı yayın yapmakta olan kanalların profil fotoğrafının etrafında, Instagram'da olduğu gibi kırmızı bir halka olacak. Profil fotoğrafının etrafında ise “LIVE (Canlı)” yazısı yer alacak.
Popüler video paylaşım sitesi YouTube'da artık her içerik üreticisi canlı yayın yapabiliyor. Bir kanal canlı yayına geçtiğinde abonelerini bildirim göndererek haberdar edebiliyor. Ancak bildirimlerin çalışmadığı zamanlarda ise hangi kanalın yayın yaptığını takip etmek zor oluyor. Google kullanıcıları bu dertten kurtaracak bir yeniliğe imza attı.
ShiftDelete'in haberine göre YouTube’un Baş Ürün Sorumlusu (CPO) Neal Mohan, “Kullanıcılarımızın YouTube’da canlı yayınları bulmasını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz” dedi. Bu bağlamda Mohan, artık canlı yayın yapmakta olan kanalların profil fotoğrafının etrafında kırmızı bir halka olacağını duyurdu.
Really focused making it easier for users to find livestreams on @YouTube so we're rolling out the Live rings feature on mobile! @YouTubeCreators streaming live will now have a ring around the channel avatar & clicking on the avatar will take you directly to the livestream. pic.twitter.com/QylUbpktum— Neal Mohan (@nealmohan) February 18, 2022
PROFİL FOTOĞRAFININ ETRAFINDA 'LIVE' (CANLI) YAZISI
YouTube’un Baş Ürün Sorumlusu Neal Mohan’ın açıklamasına göre, ana sayfadaki bir kanal canlı yayın yapıyorsa profil fotoğrafının etrafında “LIVE (Canlı)” yazısı yer alacak. Kullanıcı fotoğrafa tıkladığında doğrudan canlı yayını izleyebilecek. Böylelikle yayını bulmak için kanala girmeye artık gerek kalmayacak.
AYNI ÖZELLİK TIKTOK'TA DA VAR
Bu özelliğin aynısı sosyal medya platformlarında da var. Aylık 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan TikTok’ta takip ettiğiniz hesapların canlı yayında olduğunu profil fotoğrafının etrafındaki halka sayesinde anlayabiliyorsunuz. Benzer şekilde Meta bünyesinde faaliyet gösteren Instagram’da da canlı yayında olan hesaplar renkli halka ile gösteriliyor.
YouTube geçen günlerde yeni bir adım atmıştı. Reklamsız ve arka planda video izleme gibi özellikler sunan YouTube Premium bazı Xiaomi akıllı telefon modellerine ücretsiz olmuştu. İki şirket arasındaki işbirliği YouTube Music Premium’u da kapsıyor.
İlgili Haberler
- Instagram'dan 'hikayeler' için yeni özellik: Gereksiz DM'ler son bulabilir
- Instagram'a yeni özellik: Ücretli olacak
- Avrupa'dan, Meta'nın 'Facebook ve Instagram' tehdidine yanıt: 'Sizsiz de yaşayabiliriz'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Perseverance kaya örnekleri toplamaya odaklanacak
- Yeni bir galaksinin kalıntıları tespit edildi
- Trabzonspor çok farklı!
- Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerine kötü haber
- ‘Birey’liğin yazındaki ağırlığı
- ‘Beş Benzemez’in çağrısı...
- Hemingway’i anlamak için
- Karialılar!
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- Bu sorunlar inmeye neden olabilir