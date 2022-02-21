Instagram'ın sevilen özelliği YouTube'a geldi

21 Şubat 2022 Pazartesi, 17:17

Popüler video paylaşım sitesi YouTube'da artık her içerik üreticisi canlı yayın yapabiliyor. Bir kanal canlı yayına geçtiğinde abonelerini bildirim göndererek haberdar edebiliyor. Ancak bildirimlerin çalışmadığı zamanlarda ise hangi kanalın yayın yaptığını takip etmek zor oluyor. Google kullanıcıları bu dertten kurtaracak bir yeniliğe imza attı.

ShiftDelete'in haberine göre YouTube’un Baş Ürün Sorumlusu (CPO) Neal Mohan, “Kullanıcılarımızın YouTube’da canlı yayınları bulmasını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz” dedi. Bu bağlamda Mohan, artık canlı yayın yapmakta olan kanalların profil fotoğrafının etrafında kırmızı bir halka olacağını duyurdu.

Really focused making it easier for users to find livestreams on @YouTube so we're rolling out the Live rings feature on mobile! @YouTubeCreators streaming live will now have a ring around the channel avatar & clicking on the avatar will take you directly to the livestream. pic.twitter.com/QylUbpktum — Neal Mohan (@nealmohan) February 18, 2022

PROFİL FOTOĞRAFININ ETRAFINDA 'LIVE' (CANLI) YAZISI

YouTube’un Baş Ürün Sorumlusu Neal Mohan’ın açıklamasına göre, ana sayfadaki bir kanal canlı yayın yapıyorsa profil fotoğrafının etrafında “LIVE (Canlı)” yazısı yer alacak. Kullanıcı fotoğrafa tıkladığında doğrudan canlı yayını izleyebilecek. Böylelikle yayını bulmak için kanala girmeye artık gerek kalmayacak.

AYNI ÖZELLİK TIKTOK'TA DA VAR

Bu özelliğin aynısı sosyal medya platformlarında da var. Aylık 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan TikTok’ta takip ettiğiniz hesapların canlı yayında olduğunu profil fotoğrafının etrafındaki halka sayesinde anlayabiliyorsunuz. Benzer şekilde Meta bünyesinde faaliyet gösteren Instagram’da da canlı yayında olan hesaplar renkli halka ile gösteriliyor.

YouTube geçen günlerde yeni bir adım atmıştı. Reklamsız ve arka planda video izleme gibi özellikler sunan YouTube Premium bazı Xiaomi akıllı telefon modellerine ücretsiz olmuştu. İki şirket arasındaki işbirliği YouTube Music Premium’u da kapsıyor.