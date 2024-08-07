Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:40

Güncelleme: 07.08.2024 - 10:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan Instagram’ın erişim yasağına ilişkin son dakika açıklama geldi. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkıyor mu?

INSTAGRAM AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram’a ilişkin sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı.

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar sonucunda Instagram’a erişim engeli getirildiğini hatırlatan Uraloğlu, yetkililerle geçen hafta görüşüldüğü ifade etti.

Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında “ Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Görüşme saat 13.00'da başlarken konuyla ilgili kararın görüşme sonrasında açıklanması bekleniyor.

INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar.dığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.

HANGİ ÜLKELER INSTAGRAM’A ERİŞİM ENGELİ UYGULUYOR?

ÇİN

KUZEY KORE

İRAN

TÜRKMENİSTAN

RUSYA