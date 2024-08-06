Son Dakika: Instagram bilmecesi... Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan yeni açıklama

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılarda ciddi bir aşama kaydedildiğini söyledi. Bakan Uraoğlu, "Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 13:28
Son Dakika: Instagram bilmecesi... Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan yeni açıklama
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun sosyal medya platformu Instagram’a getirdiği erişim engeli sürüyor.

Erişim engeline ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan açıklama geldi.

"BUNLARA UYMAK ZORUNDASINIZ"

Uraloğlu şunları söyledi:

“Instagram’ın erişimini neden durdurduk? Katalog suçlarla ilgili istediğimiz adımları atmadılar. İki toplantı yapıldı. Karşı tarafa hassasiyetlerimizi anlattık. Burada şunu asla kaçırmamız lazım; bir şirket düşünün, onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları var. Bizim bazı taleplerimize ‘Şirketimizin kuralları’ diyorlar. İyi de siz bu ülkede faliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanunları yok mu? Elbette var. Siz de bunlara uymak zorundasınız.

İsmail Haniye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Ciddi bir aşama kaydettik. Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar."


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