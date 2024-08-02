Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:27

Güncelleme: 02.08.2024 - 09:27

2 Ağustos 2024 Cuma günü sabah saat 03.00 sularından itibaren kullanıcılar, sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşamaya başladı. Uygulamanın yanı sıra web sitesinde de aynı sorun ile karşılaşan pek çok yurttaş sorunun ne olduğunu araştırıyor. Peki, Instagram neden açılmıyor? Instagram çöktü mü? Türkiye'de Instagram yasaklandı mı?

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Türkiye'de yaklaşık 58 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın açılamama nedeninin erişim engeli olduğu tespit edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi internet sitesindeki bilgiye göre, Instagram'a bu sabah erişim engeli getirildi.

INSTAGRAM TÜRKİYE'DE YASAKLANDI MI?

Sosyal medyada yayılan iddialara göre 58 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın yasaklanma ve Türkiye'de kullanım dışı bırakılması konuşuluyor. Ancak, resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?

BTK tarafından erişim engeli kararının neden alındığı ve ne kadar süreceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CNBC-e'nin haberine göre BTK Başkanlığı, Instagram'ı erişime engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı. BTK Başkanlığı Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldı. Re'sen kapatma kararlarında 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. CNBC-e'ye bilgi veren BTK kaynakları "Mahkemeden kararın bugün alınmasının beklendiğini" ifade etti.

BTK NEDİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur. Türkiye'nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur.

2813 sayılı, 5 Nisan 1983 tarihli Telsiz Kanunu'nda değişiklik yapan 27 Ocak 2000 tarihli, 4502 sayılı kanun ile "Telekomünikasyon Kurumu" kurulmuştur. 5809 sayılı ve 10 Kasım 2008 tarihli, Elektronik Haberleşme Kanunu ile kurumun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir.