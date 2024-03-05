Yayınlanma: 05.03.2024 - 19:15

Güncelleme: 05.03.2024 - 19:15

5 Mart Salı günü, Instagram'a giriş yapmak isteyen milyonlarca kullanıcı, beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Popüler sosyal medya platformuna ulaşmakta güçlük çeken kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi. Dünya çapında geniş bir kullanıcı kitlesi bulunan Instagram'a erişimde yaşanan sorun, paylaşımların yapılamamasına ve hikayelerin paylaşılamamasına neden oldu. Ancak, Instagram yetkilileri bu kesintiye dair herhangi bir açıklama yapmadılar. Bu nedenle, kullanıcılar yaşanan sorunun sebebini merakla bekliyorlar. Peki Instagram ve Facebook çöktü mü? Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...

5 MART 2024 INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde, popüler sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Threads'e ulaşılamıyor. Kullanıcıların raporlarına göre, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı bildiriliyor. Bu aksaklıkların, bazı kullanıcıların internet bağlantısı, hesap güvenliği veya bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde yaşadıkları sorunlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Kullanıcılar, platformlara erişimde yaşanan bu sorunlar karşısında sabırla beklemekte ve günlük etkileşimlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar.

Instagram uygulamasına giren kullanıcılar hiçbir şekilde story izleyemiyor, yeni gönderileri göremiyor. Bazı işletim sistemine sahip kullanıcıların Instagram ana sayfasını yenilerken problem yaşandığı belirtiliyor.

Meta çatısında bulunan Instagram, Facebook ve Threads'e bir süredir erişim sağlanamıyor. Milyonlarca kullanıcı bu platformlara erişmede problem yaşıyor. Uygulamaları masaüstü kullananlar hesaplarından "çıkarıldı", mobil cihazlarda ise ana sayfa yenilenmiyor ve Messenger’dan mesajlar gönderilemiyor.

INSTAGRAM VE FACEBOOK ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

5 Mart Salı günü Instagram'da yaşanan sorun ile ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi. Facebook'ta da yaşanan bir erişim sorunu gündeme oturdu. Sosyal medya kullanıcıları Facebook’a girerken sorun yaşıyor. Konuya dair uygulamaların resmi yöneticilerinden henüz bir açıklama gelmedi.