Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:54

Güncelleme: 02.08.2024 - 12:54

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi internet sitesindeki bilgiye göre, Instagram'a bu sabah erişim engeli getirildi. BTK tarafından erişim engeli kararının neden alındığı ve ne kadar süreceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bunun üzerine Instagram kullanıcıları alternatif yolları araştırıyor. Peki, Instagram'a nasıl girilir? VPN nedir? VPN nasıl kullanılır?

VPN NEDİR?

VPN, "Sanal Özel Ağ" anlamına gelir ve genel ağlar üzerinden güvenli ve özel bir internet bağlantısı oluşturmanızı sağlar. İnternet trafiğinizi şifreleyerek çevrimiçi kimliğinizi gizler ve verilerinizi korur. Bu sayede, üçüncü kişilerin çevrimiçi faaliyetlerinizi izlemesi ve verilerinizi çalması zorlaşır.

VPN NASIL ÇALIŞIR?

VPN, IP adresinizi, VPN sunucusu tarafından yönetilen özel olarak yapılandırılmış bir uzak sunucu üzerinden yönlendirerek maskeler. İnternette VPN ile gezinirken, verilerinizin kaynağı VPN sunucusu olur. Bu da İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISP) ve üçüncü kişilerin, ziyaret ettiğiniz web sitelerini veya gönderdiğiniz ve aldığınız verileri görememesi anlamına gelir. VPN, tüm verilerinizi "anlaşılamaz" hale getiren bir filtre gibi çalışır; böylece bu verileri ele geçiren biri bile onları kullanamaz.

INSTAGRAM'A VPN İLE NASIL GİRİLİR?

BTK'nın getirdiği Instagram erişim engelinin ardından uygulamaya girmek isteyen kullanıcılar, Play Store veya Appstore'dan VPN uygulaması indirdikten sonra internetini bağlayabilir ve Instagram'ı kullanmaya tekrar başlayabilir.