Instagram'da gizli hesapları görmek için kullanılıyor: 'Stalkerların' gözdesi Postegro uygulaması nedir, ne kadar güvenilir?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 17:45

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram’da bazı kullanıcılar hesaplarını kilitli kullanmayı tercih ediyor. Bu sayede başkaları ancak ve ancak, hesabın sahibi takip isteğini kabul ettiği takdirde paylaşımları görebiliyor. Bu yüzden de en merak edilen şeylerden biri de gizli hesaplar oluyor.

WebTekno'dan Umut Yakar'ın derlediği habere göre; bu noktada devreye Postegro ve benzeri uygulamalar giriyor.

Postegro uygulaması sayesinde takip etmediğiniz gizli Instagram hesaplarının bile profilini görüntüleyebilirsiniz. Üstelik bu görüntüleme işlemini tamamen gizli olarak yaparsınız.

Postegro uygulaması çok güzel bir hizmet veriyor gibi görünebilir ancak resmi uygulama mağazalarında oldukça kötü yorumlar ve düşük puan alan böyle bir uygulama ne kadar güvenilir olabilir?

Kendileri güvenli olduklarını söylüyorlar ancak uygulamanın çalışma prensibi bile veri paylaşımı üzerine kurulu...

POSTEGRO NEDİR?

Postegro, LiLi Technologies tarafından geliştirilen ve Instagram’da takip etmediğiniz gizli profilleri görüntülemenizi sağlayan bir mobil uygulama ve internet sitesidir.

Postegro mobil uygulamasına iOS kullanıcıları App Store üzerinden, Android kullanıcıları ise Google Play Store üzerinden ulaşabiliyor. Ancak uygulamanın internet sitesi hata da verebiliyor.

POSTEGRO NE İŞE YARAR?

Postegro ve benzeri uygulamaların tek amacı, diğer kullanıcıların gizliliklerini ihlal etmektir.

Yani gönderilerini kimsenin görmesini istemeyen bir kullanıcının profilindeki hikayeler dahil tüm paylaşımları görebilirsiniz. Üstelik profilini görüntülediğiniz kullanıcının bu durumdan haberi bile olmaz.

Görsel: WebTekno

POSTEGRO HANGİ ÖZELLİKLERİ SUNUYOR?

Gizli profillerin gönderilerini görüntülersiniz.

Gizli profillerin hikayelerini görüntülersiniz.

Uygulama üzerinden birden çok hesap kullanabilirsiniz.

Detaylı arama yapabilirsiniz.

Sık sık görüntülediğiniz hesapları yer imlerine ekleyebilirsiniz.

Uygulamanın kendi video oynatıcısını kullanabilirsiniz.

Görüntülediğiniz hikayeleri kaydedebilirsiniz.

Görüntülediğiniz gönderileri kaydedebilirsiniz.

Sade ve basit bir arayüze sahiptir.

Postegro uygulamasının kullanıcılarına sunduğu öne çıkan özelliklerden bazıları bu şekilde. Yani takip etmediğiniz gizli bir profili görüntüledikten sonra tüm paylaşımları kaydedebiliyorsunuz. Üstelik stalk yapmayı kendinize bir iş olarak edindiyseniz sık sık görüntülediklerinize kolayca ulaşmanızı da sağlıyor.

POSTEGRO VE BENZERİ UYGULAMALAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Takip etmediğiniz gizli Instagram profillerini görüntüleme hizmeti veren tek uygulama Postegro değil. Bu tür uygulamalardan pek çoğunu resmi uygulama mağazalarında bulabilirsiniz. Gizli profilleri görüntüleyen uygulamaların çalışma prensibi küçük bir kıvılcıma dayalıdır, sonrası ise bir yangın gibi yayılabilir.

X isimli kullanıcının gizli hesabını görüntülemek istiyorsanız X kullanıcısını takip eden birinin daha önce Postegro ve benzeri bir uygulama kullanmış olması gerekiyor. Yani görüntüleme hizmeti veren uygulama, daha önce uygulamayı kullanmış farklı bir kullanıcının ulaştığı verileri size sunuyor.

Postegro özelinde konuşursak bu nedenle her istediğiniz gizli profili görüntülemeyebilirsiniz. Ancak işi biraz daha ileri götüren uygulamalar, ortak bir kullanıcıya ihtiyaç duymazlar. Önemli olan X kullanıcısının hesabının bir şekilde biri tarafından görülmüş olması ve görüntülemenin Postegro gibi bir uygulamanın eline geçmiş olmasıdır.

PEKİ POSTEGRO GÜVENLİ Mİ?

Üçüncü taraf resmi olmayan bir uygulama olduğu için zaten güvenilir denilemez ama bir de nasıl çalıştığını gördükten sonra güvenli demek mümkün değil.

Postegro ve benzeri bir uygulamaya giriş yaptığınız anda açıkça görülüyor ki ekran görüntüleriniz bile uygulamanın eline geçiyor.

Postegro ve benzeri bir uygulamaya giriş yaptığınız zaman zaten hesap bilgilerinizi vermiş oluyorsunuz. Hesabınız açıldığı zaman ise tüm bilgileriniz paylaşılmış oluyor. Takip ettiğiniz kişilerin profil güvenliğini ya da kendi profil güvenliğinizi önemsemiyor olabilirsiniz ama şöyle düşünün; bu tür bir uygulama mesajlarınıza bile ulaşabilir.

POSTEGRO VE BENZERİ UYGULAMALARI KULLANMALI MIYIM?

Postegro ve benzeri uygulamalar, Instagram kullanıcılarının zaaflarını tatmin ettikleri için bu kadar popüler hale geldiler.

'Yeni hesap açar oradan bakarım' diyorsanız yapabilirsiniz. Ancak yeni açılmış ve sahte olduğu çok belli olan hesaplar Postegro tarafından her zaman kabul edilmiyor.

Kabul edilse de bu tür bir uygulamayı cihazınıza indirmenin ve erişim izni vermenin bile bazı güvenlik sorunlarına neden olabileceğini unutmayın.