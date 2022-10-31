Instagram'da sorun mu var? Instagram'a neden giriş yapılmıyor? Instagram açıklama yaptı mı?

31 Ekim 2022 Pazartesi, 18:01

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Bazı kullanıcılar Instagram hesaplarına ulaşamadıklarını bildiren sosyal medya paylaşımları yaptı.

INSTAGRAM'DA NE SORUN VAR?

Bugün saat 16:00 sıralarında Twitter üzerinden birçok kullanıcı Instagram hesaplarının askıya alındığı yönünde paylaşımlarda bulundu. Binlerce kişinin etkilendiği düşünülen soruna ilişkin ekran resimlerinde "Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı" uyarısı yer alıyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILMIYOR?

Instagram'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. #instagramdown"