Instagram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı açıklandı
Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı açıklandı.
Çatı şirketi Meta olan Instagram, yeni getirilen özelliklerle beraber kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Rakamlara göre en popüler uygulamalar arasında başı çeken Instagram, TikTok ile rekabet içinde olsa da popülerliği katlanıyor.
Instagram için yapılan yeni açıklamaya göre 2 milyar aylık aktif kullanıcı sayısını deviren platform, bu sayıyı artırmayı hedefliyor.
INSTAGRAM AYLIK KULLANICI SAYISIYLA PEK ÇOK UYGULAMAYI GERİDE BIRAKTI
Instagram bu aylık kullanıcı sayısına rağmen halen Facebook'un gerisinde yer alıyor. Meta tarafından yayımlanan Facebook verilerine göre aylık 2.96 milyar aktif kullanıcısı var. Bu da Instagram'ın oldukça üstünde.
Öte yandan Meta tarafında işler yolunda gitmiyor. Gelirleri önemli ölçüde düşen Meta, bu düşüşü 'küresel ekonomik problemlere' bağlamıştı.
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