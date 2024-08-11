Instagram'da son durum: Instagram açıldı mı? Instagram ne zaman açılacak?

Yayınlanma: 11.08.2024 - 09:27

Güncelleme: 11.08.2024 - 09:27

Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "katalog suçlara uyumsuzluk" gerekçesiyle erişime kapatılmıştı. Sosyal medya platformuna yönelik bu kısıtlama hakkında yetkililerle görüşmelerde sona gelindi. Peki, Instagram açıldı mı? Instagram ne zaman açılacak?

INSTAGRAM AÇILDI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabı X üzerinden canlı bağlanarak META ile anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Instagram’a erişim engeli kaldırılmıştır." dedi.

Öncesinde yapmış olduğu açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: Katalog suçları kapsamında olan içerikler kaldırılacak. görüşmeler sonunda belli kararları aldık. Yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı müdahale gerçekleştirilecektir. Haklar tam olarak koruncaktır. Silinen hesaplar ile ilgili adil bir uygulama gözetilecektir. Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır. Bu çerçevede önemli mesafe katedilmiştir. Yakın zamanda META yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılım sağlayacaklarını bildirmek isterim. Katalog suçları ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır.