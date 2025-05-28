İnternet bağımlılığı çocukların ruh sağlığını nasıl etkiler?

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin, çocuklarda internet bağımlılığına karşı aileleri uyardı. Şahin, internet kullanımına bir plan dahilinde sınırlama getirilmesinin birincil öncelik olması gerektiğini belirtti.

İNTERNETTE GÜNLÜK ORTALAMA 7 SAAT

Şahin, internet ve teknoloji bağımlılığının özellikle çocuk ve ergenlerde ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Türkiye'de 2024 verilerine göre bireylerin günde ortalama 7 saatini internette geçirdiğini söyleyen Şahin, kullanıcıların %38’inin bu süreyi oyun oynayarak değerlendirdiğini kaydetti. Bu durumun “oyun oynama bozukluğu” tanısının giderek yaygınlaşmasına neden olduğuna dikkat çekti.

“PLANLI VE DENGELİ KULLANIM GEREKİR”

İnternetin tamamen yasaklanması yerine planlı ve dengeli kullanımının önemine değinen Şahin, şu önerilerde bulundu:“Günün belli bir kısmında internette vakit geçirme, belli bir kısmında ders yapma, belli bir kısmında da spor veya sosyal aktivitelere yönlendirme gibi bir plan yapmak gerekebilir.”





“YERİNE ALTERNATİF KOYULMALI”

İnternete erişim sınırlandırıldığında çocuklara alternatif aktiviteler sunulmasının önemini vurgulayan Şahin, “Bu bir hobi, bir spor aktivitesi ya da ebeveynle birlikte geçirilen zaman olabilir. Ancak bunlara çocuk veya ergenle birlikte karar verilmesi gerekir,” dedi.

AİLELERE DENETİM UYARISI

İnternetin nasıl ve ne amaçla kullanıldığının denetlenmesinin ailelerin sorumluluğu olduğunu belirten Şahin, "Belli bir kuralı olmasa da çocuk sorumluluklarını yerine getirdikten sonra internet için zaman ayrılabilir. Ancak içerik denetimi şart. Yaş grubuna uygun kullanımlar takip edilmeli” ifadelerini kullandı.





MADDE BAĞIMLILIĞINA YATKINLIK

Madde bağımlılığı riskine de dikkat çeken Dr. Şahin, özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocukların dürtüsel davranışlar nedeniyle tedavi edilmedikleri takdirde ileride madde kullanımına daha yatkın olabildiklerini belirtti.Ayrıca, yeterli aile desteği alamayan ve anne-babasıyla iletişim kuramayan çocukların sorunlarını çözmek için dış faktörlere yönelebileceğini, bunun da bağımlılık türlerini tetikleyebileceğini vurguladı.

UZMANDAN YARDIM ALINMALI

Şahin, ebeveynlere çağrıda bulunarak çocuklarda daha önce görülmeyen davranış değişikliklerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini, bu gibi durumlarda uzmandan yardım alınmasının faydalı olacağını sözlerine ekledi.