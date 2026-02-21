İnternetteki 'karbonat ve sirke' yalanı: Temizlik için yeterli değil...

Son yıllarda kimyasal deterjanlardan uzaklaşmak isteyenlerin en çok başvurduğu yöntemlerin başında sirke ve karbonat karışımı geliyor. Tıkanmış lavaboları açmak, fırın içlerini parlatmak veya derz aralarını temizlemek için bu iki madde karıştırıldığında ortaya çıkan yoğun köpürme reaksiyonu, görsel olarak bir "temizlik illüzyonu" yaratır. Ancak uzmanlara göre, bu tepkime sadece karbondioksit gazının (CO2) havaya karışmasından ibaret...

Asidik bir yapıya sahip olan sirke ile bazik bir yapıya sahip olan karbonat bir araya geldiğinde asit-baz tepkimesi gerçekleşir. Bu tepkimenin sonucunda her iki maddenin de temizleyici özelliği yok olur; geriye sadece su ve "sodyum asetat" adı verilen zayıf bir tuz kalır. Elde edilen bu sıvının yağ çözme veya kireç sökme kapasitesi ise sıfıra yakın.

KARBONAT VE SİRKE BİRLİKTE DEĞİL PEŞ PEŞE KULLANILMALI

Maksimum hijyen sağlamak için bu iki maddenin "peş peşe" (sırayla) kullanılması gerekir. Yüzeydeki inatçı yağları ve kirleri ovalayarak çıkarmak için önce karbonatın mekanik aşındırıcı gücünden faydalanılmalı; karbonat temizlendikten sonra ise yüzeydeki kireç veya su lekelerini parlatmak için sirke kullanılmalı.