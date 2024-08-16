İpek Özağan kimdir? Sandık Kokusu dizisinin yeni ismi İpek Özağan kaç yaşında, nereli?

Geride kalan sezonda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Sandık Kokusu dizisinin çekimlerine başlandı. Dizinin kadrosuna genç oyuncu İpek Özağan dahil oldu. Peki, İpek Özağan kimdir? Sandık Kokusu dizisinin yeni ismi İpek Özağan kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 00:25
İpek Özağan kimdir? Sandık Kokusu dizisinin yeni ismi İpek Özağan kaç yaşında, nereli?
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Sandık Kokusu dizisinin kadrosunun genişlemeye devam ettiği öğrenildi. Son olarak diziye yeni sezonda "Nazlı" karakterini canlandıracak olan İpek Özağan dahil oldu. Peki, İpek Özağan kimdir? Sandık Kokusu dizisinin yeni ismi İpek Özağan kaç yaşında, nereli?

İPEK ÖZAĞAN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İpek Özağan 1991 İstanbul doğumlu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü mezunudur.

İpek Özağan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2011 yılından itibaren Umutsuz Ev Kadınları, Güllerin Savaşı, Aslan Ailem, Verda, Kara Tahta, Vermem Seni Ellere gibi birçok film ve dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.


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