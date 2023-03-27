İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında? İpek Tanrıyar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu İpek Tanrıyar gündem oldu. Peki, İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında? İpek Tanrıyar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Eski magazin programı Şahane Pazar'ın sunucusu İpek Tanrıyar gündem oldu. İpek Tanrıyar'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. ''İpek Tanrıyar hangi dizi ve filmlerde oynadı?'' sorusu sıkça araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
İPEK TANRIYAR KİMDİR?
İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980'de İstanbul'da doğdu. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Brindar adlı filmde oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı. Uygur kardeşlerin sunduğu Şahane Pazar programında hosteslik yaptı. Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri gibi çeşitli dizilerde rol aldı. En çok, sanatçı Mutaf'ın "Aişa" şarkısının video klibinde oynamasıyla ünlenmiştir.
İPEK TANRIYAR'IN ÖZEL YAŞAMI
İpek Tanrıyar, 2007'de Tunç Nazikoğlu'yla evlendi. Çiftin evlilikleri 2008'de sonlandı. Tanrıyar, 2019'da Murat Evler'le evlendi.
İPEK TANRIYAR'IN FİLMOGRAFİSİ
Kendi Okulumuza Doğru (2008)
Hayal ve Gerçek (2007) - Firuze
Sıla (2006)
Sensiz Olmuyor (2005) - Aslı
Brindar (2004)
Japonyalı Gelin (2003)
Serseri (2003) - Eylül
Karaoğlan (2002) - Ülger
Belalım Benim (2002)
Bir Tatlı Huzur (2002)
Karate Can (2000)
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