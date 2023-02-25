Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Sıla Türkoğlu hangi dizilerde oynadı?
Oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu, 'Kızılcık Şerbeti' dizisiyle ekranlara geliyor. Sıla Türkoğlu, son dönemde arama motorlarında en çok aratılan ve hayat hikayesi merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Peki, Sıla Türkoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sıla Türkoğlu hangi dizilerde oynadı?
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteri merak edildi. Dizide Doğa’yı Sıla Türkoğlu canlandırıyor. Sıla Türkoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Sevilen oyuncular arasında yer alan Sıla Türkoğlu, birçok dizi ve filmde rol aldı. İşte Sıla Türkoğlu hakkında bilgiler...
SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?
Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 yılında İzmir'de doğdu. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. 4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı. Sıla Türkoğlu bu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veriyor.
SILA TÜRKOĞLU BOYU, KİLOSU VE BURCU
18 Nisan doğumlu olan Sıla Türkoğlu, Koç burcu ünlüler arasında yer alıyor. Boyu, 1.68 m kilosu ise 55 kg'dır.
SILA TÜRKOĞLU DİZİLERİ
2018- Ağlama Anne - Alev
2019- Yemin - Suna
2020- 2022 - Emanet - Seher
2022 - Kızılcık Şerbeti - Doğa - (Devam ediyor)
KIZILCIK ŞERBETİ 'DOĞA' KİMDİR?
Doğa, Kıvılcım'ın büyük kızıdır. Annesi gibi idealist ve çalışkandır. Annesinin müdür olduğu okuldan birincilikte mezun olmuş, dişçilik fakültesini tam burslu kazanmıştır. Annesinden herkes gibi o da çekinir.
Annesi onun için çok kıymetlidir, onun üzülmesine asla razı olmadığından Fatih'le birlikteliğini önceleri gizler. Ama Fatih'e olan aşkı o kadar ağır basar ki, annesinin ne diyeceğini umursamadan onunla evlenir.
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