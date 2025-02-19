iPhone 17 Pro'yla kablosuz ters şarj özelliği gelebilir
Android tarafta Samsung tarafında yıllardır bulunan kablosuz ters şarj özelliği iPhone 17 Pro ile gelebilir.
Apple'ın iPhone 17 için getirmeyi hedeflediği özelliklerin önceki modellerden farklı olması bekleniyor. Bunlardan biri de iPhone 17 Pro modeli ile kablosuz şarj özelliğinin MagSafe'den bağımsız olarak iPhone'lara gelecek olması. Yeni bir iddiaya göre Apple, kablosuz ters şarj özelliğini test ediyor.
iPHONE 17 PRO İÇİN KABLOSUZ TERS ŞARJ ÖZELLİĞİ GELEBİLİR Mİ?
Instant Digital'e göre Apple bir süredir bu teknoloji üzerine çalışıyor. iPhone 17'lere bu özelliği getirmek için testler yapıldığı iddia ediliyor. Bu özellik sayesinde diğer Apple cihazlarını şarj etmek mümkün olabilir.
Testlere göre Apple 17 Pro'da 7.5W gücünde kablosuz ters şarj özelliğini denedi.
Apple, MacSafe desteği ile aslında ters şarj özelliğini bir ucundan sunmuştu ancak iPhone 15'lerle USB-C'ye geçilmesiyle bu MagSafe Pil Paketi kaldırıldı. Haliyle o zamandan bu yana bu özellik sunulmuyor.
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