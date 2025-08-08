Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'ın yeni cihazı iPhone 17'nin sonbaharda piyasaya sunulması bekleniyor. Peki, İphone 17 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Apple İphone 17 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

İPHONE 17 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

ABD’nin Çin’e yönelik gümrük vergilerinin Apple’a milyarlarca dolarlık ek maliyet getirmesi nedeniyle, iPhone 17 serisinde fiyat artışı ihtimali oldukça güçlü.

Zam yapılırsa iPhone 17 Pro Max 1249 dolar yaklaşık 124.999 TL, iPhone 17 849 dolar yaklaşık 82.999 TL’den satışa sunulması eğer zam yapılmazsa iPhone 17’nin 799 dolar yaklaşık 77.999 TL, iPhone 17 Pro Max’in ise 1199 dolardan yani yaklaşık 119.999 TL’den satışa çıkması bekleniyor.

PHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 17 serisi 9 Eylül'de tanıtlacak. Genellikle ABD’de satışa sunulduktan bir hafta sonra Türkiye pazarına giren iPhone modelleri, iPhone 17 için de benzer bir takvim olabilir. Bu durumda, iPhone 17’nin Türkiye’de Eylül ayının son haftasında satışta olması bekleniyor.

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:

Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde

Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı

Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği

Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı

Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.