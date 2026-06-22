Apple, 20 yeni ürün üzerinde çalışıyor

Apple'ın 20 farklı ürün üzerinde çalıştığı aktarıldı. Bloomberg'den Mark Gurman tarafından aktarılan bu 20 ürün arasında iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone başta olmak üzere, gelecek yılın başlarında çift kameralı iPhone Air 2 tanıtılacak.

2026 yılının geri kalanında Watch Series 12 ve yeni bir tasarıma sahip olması beklenen Watch Ultra 4 akıllı saat modelini tanıtacak. iPad, iPad mini, Mac Studio, Mac mini ve iMac için standart yükseltmeler içeren modeller de gelecek.

ASIL BEKLENEN ÜRÜNLER 2027'DE TANITILACAK

2027 yılının geri kalan kısmında ise iPhone’un 20. yılına özel olarak tasarlanan dört kenarı da kavisli olan bir iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max’i tanıtacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında Apple'ın ikinci bir katlanabilir iPhone tanıtması da muhtemel görülüyor.

Dokunmatik OLED ekrana sahip olacak MacBook Ultra’yı 2027’nin başında tanıtacağı tahmin edilen Apple'ın A17 Pro / N1 çipli yeni Apple TV modelinin yanı sıra Siri AI temelli yeni standart HomePod ve mini versiyonlarını tanıtacak.

Apple 2027 yılında ilk akıllı gözlük modelini de tanıtabilir.

Şirketin daha önce kameraya sahip AirPods modelini geliştirdiği ve akıllandırılmış Siri'yle entegre olacağı söyleniyor.