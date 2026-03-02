iPhone'un sağlık uygulamasındaki 'Fitzpatrick Cilt Tipi' sorusu ne anlama geliyor?

iPhone kullanıcılarının Apple Sağlık uygulamasında karşılaştığı 'Fitzpatrick cilt tipi' sorusu birçok kişide soru işareti yaratıyor. Güneşe karşı cilt hassasiyetini belirleyen bu sınıflandırma, özellikle UV maruziyeti ve cilt sağlığı takibinde önemli rol oynuyor. Peki bu seçenek neden isteniyor ve kullanıcılar için ne ifade ediyor?

FİTZPATRİCK CİLT TİPİ NEDİR?

Fitzpatrick cilt tipi, cildin güneşe karşı verdiği tepkiye göre yapılan bilimsel bir sınıflandırmadır. 1975 yılında dermatolog Thomas B. Fitzpatrick tarafından geliştirilen bu sistem, özellikle güneş yanığı riski ve UV hassasiyetini değerlendirmek için kullanılır.

Cilt tipleri 1’den 6’ya kadar numaralandırılır:

Tip 1: Çok açık ten, her zaman yanar, asla bronzlaşmaz

Tip 2: Açık ten, genellikle yanar, zor bronzlaşır

Tip 3: Orta açık ten, bazen yanar, kademeli bronzlaşır

Tip 4: Buğday ten, nadiren yanar, kolay bronzlaşır

Tip 5: Koyu ten, çok nadir yanar

Tip 6: Çok koyu ten, neredeyse hiç yanmaz

APPLE SAĞLIK UYGULAMASI NEDEN BU SORUYU SORUYOR?

Apple, Sağlık uygulamasında topladığı verileri kullanarak kullanıcılara daha doğru analizler sunmayı hedefliyor. Fitzpatrick cilt tipi bilgisi özellikle şu alanlarda önem taşıyor:

Güneşe maruz kalma süresinin değerlendirilmesi

UV ışınlarına karşı hassasiyetin hesaplanması

Cilt sağlığıyla ilgili veri takibi

Bu bilgi, özellikle Apple Watch gibi cihazlarla birlikte kullanıldığında daha anlamlı hale geliyor. Cihaz, çevresel verilerle birlikte cilt tipini dikkate alarak güneş maruziyetine ilişkin daha kişisel öneriler sunabiliyor.