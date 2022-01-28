iPhone’un arkasındaki gizli tuşu buldu, hayatı değişti
TikTok’ta yayınlanan video, iPhone’ların az bilinen bir özelliğini gündeme getirerek viral oldu. ‘Arka dokunma’ özelliği kullanıcıları telefonlarının arkasına iki veya üç kez hafifçe vurmalarıyla çalışıyor.
TikTok’ta paylaşımlar yapan teknoloji fenomeni Elly Bailey, iPhone'larda bulunan kullanışlı ama bilinmeyen özelliklerden bazılarını açıkladı.
Kullanıcıların telefonun arkasını da opsiyonel olarak gizli tuş şeklinde kullanılabileceğini duyurması ise sosyal medyada viral oldu. Videoyu izleyenlerin denemelerinden sonra büyük şaşkınlık yaşadıklarını söylemelerinin ardından Bailey’nin paylaşımı sadece iki gün içinde bir milyonun üzerinde görüntüleme kazandı.
Avustralya'nın en büyük kadın teknoloji influencerı olarak tanımlanan ve 826 bin takipçisi olan Bailey, bu özelliği keşfettikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.
İPHONE 8 VE ÜZERİ MODELLERDE BULUNUYOR
Sputnik'in aktardığına göre, ipucunu paylaşan fenomen, ‘arkaya dokunma’ özelliğini kullanmayanların iPhone'u verimli kullanmadığını vurguladı. İOS 14 sürümü ile çalışan iPhone’ların 8 ve üzeri modellerinde bulunan bu özellik, kullanıcıları telefonlarının arkasına iki veya üç kez hafifçe vurmalarıyla çalışıyor.
Telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, flaşı açmak, sesi açıp kapatmak, ekranı kilitlemek gibi bir çok seçeneğin bulunduğu özellik, ayarlar kısmındaki ‘erişilebilirlik’ seçeneğinin ‘dokunma’ sekmesinden istenilen şekilde ayarlanabiliyor.
Arkaya dokun özelliğini keşfeden kullanıcılar ise sosyal medyadan, "Hayatımı sonsuza dek değiştirdin", "Neden kimse bana bunu söylemedi?" yorumları yaptı.
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