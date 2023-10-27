Irak’ın sıfır noktasında orakla hasat başladı! Bir bardak sütten daha fazla kalsiyum içeriyor...

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:07

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:09

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinin önemli gelir kaynağı olan susam hasadı devam ediyor. Köylüler sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek, hasadı yapılacak tarlada yoğun mesai harcıyor. Susam biçme işlemi için yöresel olan orak yardımıyla yapılıyor. Bu yıl memnun olan üreticiler, bölge için ekonomik anlamda olumlu etki yaşatıyor.

Bugün susam hasadına başladıklarını ifade eden Suat Yılmaz, “Bu bölgenin toprakları çok bereketlidir. Yılda iki kere tarlayı ekip biçiyoruz. İlkinde buğday ekiyoruz. Buğdayı biçtikten hemen sonra susam ekiyoruz. Buranın arazileri engebelli olduğu için, bazı tarlalara makina giremiyor. Tamamen orak ve komşularımızın yardımıyla biçme işlemini gerçekleşiyoruz” dedi.

SUSAMIN YARARLARI

Susam, birçok önemli besin maddesi içerir. İçeriğinde protein, lif, vitaminler (örneğin B vitamini, E vitamini), mineraller (örneğin kalsiyum, magnezyum, demir, çinko) ve sağlıklı yağlar bulunur.

Kalsiyum Kaynağı: Susam, özellikle kalsiyum bakımından zengindir. Bu nedenle kemik sağlığı için önemli bir kaynaktır. Özellikle süt ürünleri tüketmeyen veya süt intoleransı olan insanlar için kalsiyum alımını destekler.