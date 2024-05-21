İrem Altuğ merakla beklenen dizi 'Şehrazad'ın kadrosunda

Şimdiden merakla beklenen NGM imzalı "Şehrazad" dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 10:28
İrem Altuğ merakla beklenen dizi 'Şehrazad'ın kadrosunda
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"Şehrazad" dizisi ATV’nin yeni sezonda ekrana getireceği en iddialı dizi olarak heyecanla bekleniyor. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği dizinin İstanbul’da başlayan çekimleri Denizli’de sürmüş, ardından tekrar İstanbul’a taşınmıştı. Burak Deniz (Mahir) ile genç kuşağın gözde yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’un  (Canfeza) başrollerini paylaştığı diziye güçlü bir oyuncu daha katıldı.



Senaryo ve hikâyesini Eda Tezcan’ın kaleme aldığı diziye İrem Altuğ dahil oldu. Yakın zamanda "San Francisco Kafası" adlı kitabını satışa sunan çok yönlü oyuncu, konağın gelini "Sevde"ye hayat verecek. Emre Kabakuşak’ın yönettiği dizide Gürkan Uygun “Kürşat”, Mesut Akusta "Raşit" ve Ecem Çalhan "Sıla", Eren Vurdem "Selim", Özlem Türkad ise "Süreyya"yı oynuyor.


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