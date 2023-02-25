Kardeşlerim dizisinin 'Asiye'si Su Burcu Yazgı kimdir, nereli, kaç yaşında? Su Burcu Yazgı Coşkun hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Kardeşlerim dizisi ile ün kazanan ve büyük bir başarı elde eden Su Burcu Yazgı Coşkun hayatı ve kariyeri ile merak edilmeye başlandı. Peki, Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı kimdir, nereli, kaç yaşında? Su Burcu Yazgı Coşkun hangi dizi ve filmlerde oynadı?
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in başrol oyuncularından Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte, Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatına dair merak edilenler...
SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?
15 Nisan 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine ilk adımı 2012 yılında attı. Birçok TV dizisinde rol aldı. Hâlihazırda Kardeşlerim isimli dizide oynamaktadır. 4 Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Yıldızı Parlayanlar" ve Onur Seyit Yaran ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" kategorilerinde ödül kazandı.
SU BURCU YAZGI COŞKUN ÖDÜLLERİ
TV Gündemi Ödülleri - Sezonun En İyi Kadın Oyuncusu
Öğrencilere Sorduk Projesi Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Dizi Çifti
TV Gündemi Ödülleri - En İyi Dizi Çifti
Güzel Awards - Parlayan Yıldız
İstanbul Üniversitesi 7. Altın 61 Ödülleri - Yılın Yıldızı Parlayan Oyuncusu
Dizilah Güzel Awards - En İyi Kadın Oyuncu
Dizilah Güzel Awards - En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur)
6. Okan Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri - En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur)
6. Haliç Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri - Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu
6. Haliç Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri - Yılın En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur)
48. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Dizi Çifti
48. Altın Kelebek Ödülleri - Yıldızı Parlayanlar Ödülü
Kızlar Soruyor Yılın En'leri Ödülleri - Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu
Kızlar Soruyor Yılın En'leri Ödülleri - Yılın En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur)
SU BURCU YAZGI COŞKUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLERİ
Kardeşlerim - Asiye
Kırmızı Oda - (Güler, Televizyon Dizisi 2020)
Kuzgun - (Naz, Televizyon Dizisi 2019)
Bizi Hatırla - (İrem, Sinema Filmi 2018)
Kara Yazı - (Songül Uluçınar, Televizyon Dizisi 2017)
Kadın - (Bahar'ın küçüklüğü, Televizyon Dizisi 2017)
Bizim Hikaye - (Ceylan, Televizyon Dizisi 2017)
Aşk Yeniden - (Elif Su, Televizyon Dizisi 2015)
Sana Bir Sır Vereceğim - (Zeynep, Televizyon Dizisi 2013)
Sen Üzülme - (Mine, Televizyon Filmi 2013)
Dabbe: Bir Cin Vakası - (Sinema Filmi 2012)
Karadayı - (Neşe, Televizyon Dizisi 2012)
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