İrem Derici, yeni sevgilisi Atakan Işıntutan ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: 'Bana çok iyi geliyor...'

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 00:58

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 00:59

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni bir aşka yelken açtı. Sevilen şarkıcı, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıtutan'a kaptırdı.

Son olarak Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Derici, yeni ilişkisi hakkında konuştu.

"BEN ATAKAN'A 2020'DE MESAJ ATMIŞIM"

Bir hafta önce başlayan mutlu bir ilişkisi olduğunu söyleyen Derici, Işıktutan ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını ve çok iyi biri olduğunu söyledi.

Şarkıcı, Işıktutan'la birlikteliği için şunları söyledi:

"Daha bir hafta olmadı. Ben salak sapalak sabah uyanıp 'anne, kızın aşık oldu' yazdım. Bundan çocuğun da haberi yoktu. Bizim çok ortak arkadaşımız var. Feyyaz Şerifoğlu benim çok yakın arkadaşımdır. Atakan da Feyyaz'ın kuzeni. Sosyal medyadan bir mesajlaşma başladı.

Ben 2020'de bir mesaj atmışım ama cevap gelmeyince unutmuşum. Ben gördüğümde onun çok çapkın olduğunu düşünmüştüm ama Allah ailesine bağışlasın melek gibi adam. Bana çok iyi geliyor daha çok yeni."