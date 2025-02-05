Yayınlanma: 05.02.2025 - 11:49

Güncelleme: 05.02.2025 - 11:49

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını sosyal medyada ilan etti. Derici'nin "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" notuyla paylaştığı fotoğraflar, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Peki, İrem Derici'nin sevgilisi Melih Kunukcu kimdir? Melih Kunukcu ne iş yapıyor?

MELİH KUNUKCU KİMDİR?

Melih Kunkcu profesyonel bir dansçıdır. Dans dünyasından adını duyurduktan sonra pek çok sanatçı ile çalışmıştır. Nilüfer, Feride Hilal Akın ve Edis ile birlikte çalışan Melih Kunukcu pek çok reklam fiminde de oynamıştır.

Simge’nin “Önümüz Yaz” klibindeki dans performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı.

Dans ve müziği harmanlayarak ikisini de yaşam şekli olarak seçenMelih Kunkcu müzik prodüktörlüğü ve DJ'lik yapmaktadır.

Melih Kunkcu DJ performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Melih Jön adı ile bilinen Melih Kunkcu 10 yıllık dans geçmişinin yanı sıra, son 4 yıldır Türkiye ve yurtdışındaki pek çok ünlü mekânda DJ’lik yaptı.