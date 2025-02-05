Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:57

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:57

Ara transfer döneminde bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Empoli forması giyen Liberato Cacace ile ilgilendiği ileri sürülüyordu. Yeni Zelandalı sol bekin menajerliğini yapan Federico Pastorello, Beşiktaş'ın Cacace ilgisi hakkında konuştu.

Pastorello, "Çok beğendiklerini biliyorum ama Beşiktaş'la bir görüşme yok, orada transfer piyasası daha geç kapanıyor" açıklamasını yaptı. Peki, Liberato Cacace kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Liberato Cacace kaç yaşında, nereli? Liberato Cacace hangi pozisyonda oynuyor?

LIBERATO CACAE KİMDİR?

Liberato Gianpaolo Cacace, 27 Eylül 2000'de dünyaya geldi. Gençliğinde Cacace, Island Bay United'da oynadı. 1999 kadrosunda iki yıl boyunca Capital Football'un temsilci oyuncusu olarak forma giydi. Wellington Phoenix'te geçirdiği muhteşem sezonun ardından Cacace, Sint-Truiden ile yaklaşık 1,2 milyon €'luk bir transfer ücreti karşılığında üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Cacace, 31 Ocak 2022'de İtalyan Serie A kulübü Empoli'ye satın alma şartıyla kiralık olarak katıldı. Koşullar yerine getirildi ve Empoli, hakları 17 Haziran 2022'de satın aldı.

LIBERATO CACAE HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Cacae sol bek poziyonunda forma giymektedir. Bu sezon Empoli formasıyla 22 maça çıkan Cacace, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.