İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlendi

Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:37

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:37

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, daha önce "Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi yapımlarda rol almıştı. Helvacıoğlu, geçen ocak ayında işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile yollarını ayırmış; evlilik hazırlığı yaparken bir anda ayrılık kararı almıştı. Ancak ağustos ayında, Kaspar ile sarmaş dolaş yatakta çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşarak barıştıklarını duyurmuştu.

Çift, dün akşam Suadiye’de 80 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle evlendi. Düğün sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Helvacıoğlu, "Düğünümüzü sevdiklerimizle beraber planladık. Gelinliği giydiğimde ve Ural’ı o halde gördüğümde heyecanlandım" ifadelerini kullandı. Çiftin gelinlik ve damatlık seçimleri ise dikkat çekti.